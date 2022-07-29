Сколько в Украине убежищ и сколько человек они могут вместить

В Службе спасения сообщили, что в стране насчитывается около 21 тысячи убежищ. Вот только вместить они могут всего лишь 10% населения.

Об этом на брифинге сказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

“В настоящее время в Украине на учете состоит около 21 тыс. защитных сооружений. На первый взгляд, цифра большая, но их достаточно для укрытия только около 10% населения”, – отметил он.

Витовецкий рассказал, что самые простые укрытия лишь снижают влияние средств поражения на граждан, а защитные сооружения обеспечивают большую защиту.

«Поэтому, если мы находимся в защитных сооружениях, то мы в безопасности. Если в простейших укрытиях – в подвалах, цокольных помещениях – то, к сожалению, только в относительной безопасности”, – пояснил представитель ГСЧС.

Впрочем, в больших городах, где есть метрополитен, люди могут укрываться там и пребывание в метро будет таким же безопасным, как и в специальном убежище. Об этом на брифинге высказался начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский. Он напомнил, что в Киеве во время воздушной тревоги метро работает как бесплатное укрытие и плата за проход на станции не взимается.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о собственной инспекции некоторых одесских убежищ: насколько их легко найти, открыт ли туда вход, что и оборудованы ли они всем необходимым для полноценной работы.

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