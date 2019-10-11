Попадет ли Аккерманская крепость в список ЮНЕСКО: в город едут иностранные эксперты

14 октября специальная комиссия в составе иностранных экспертов и представителей учреждения ООН по вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) прибудет в город.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии КП «Фортеця», которое обслуживает старинный объект.

Комиссия изучит состояние замка и имеющуюся документацию.

Напомним, центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта «Тира – Белгород (Аккерман) – на пути от Черного до Балтийского морей» в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белгород-Днестровская крепость (Аккерманская крепость) — памятник истории и градостроительства XIII-XV столетий. Является одной из наиболее сохранившихся на территории Украины. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости 9 га. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана и имеет вид неправильного многоугольника. Ранее она состояла из четырёх дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону (В настоящее время сохранилось только три крепостных двора).

Все крепостные строения обнесены прочными стенами, протяженность которых достигает 2,5 км. Через 40-45 м куртины были встроены крепостные башни и бастионы. Их первоначальное количество достигало 34, 12 из них являлись полыми боевыми башнями. Остальные — бастионы и полубастионы. Они позже были забутированы и превращены в площадки для установки артиллерийских орудий. Многие башни твердыни имеют собственные названия (башня Овидия (Девичья), Сторожевая башня, башня Пушкина и т. д.), ставшие отражением местных преданий и легенд.

Фото: akkerman-fort.com