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Новости Одессы и Одесской области

Аккерманская крепость под Одессой стала на шаг ближе к ЮНЕСКО

Аккерманская крепость под Одессой стала на шаг ближе к ЮНЕСКО

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО официально подтвердил включение объекта «Тира – Белгород (Аккерман) – на пути от Черного до Балтийского морей» в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО на своем официальном сайте.

«В течение тысячелетий Аккерманская крепость играла значимую роль международного порта «река-море» в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и была связана с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы», – сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО.

На официальном сайте ЮНЕСКО отмечают, что «Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость, построенная на месте древнего города Тиры и поселения раннего средневековья, является уникальным памятником средневековой оборонительной архитектуры.

Также там указано, что крепость показывает важные и отличительные культурные элементы геокультурного региона, хорошо сохранившиеся фортификационные сооружения различных типов и примеры применения разнообразных и сложных строительных технологий.

“Таким образом, это выдающийся образец укрепленного сооружения и один из самых представительных и интересных памятников военного зодчества и инженерного искусства не только на территории Украины, но и во всей Восточной Европе”, – пишет представительство Украины при ЮНЕСКО.

Кроме того, отмечается, что по строительным и архитектурным особенностям крепость – один из наиболее значимых примеров военной архитектуры средневековой Европы, что позволяет увидеть несколько важных этапов развития фортификационных работ.

Справка

Аккерманская крепость является уникальным комплексом памятников, которые соединяют остатки античного города с известным средневековым крепостным сооружением. В сочетании с ее культурным ландшафтом, Белгород-Днестровская крепость, как наиболее выдающаяся военная структура региона, была важным компонентом периферийных оборонительных систем Молдавского княжества (с конца XIV в. до 1484 г.) и Османской империи (с 1484 до конца VIII века).

Напомним, что в 2017 году крепость сползала в лиман, однако разрушение удалось остановить. Не так давно, после ливней Аккерманская крепость начала «трещать по швам».
Кроме того, ранее мы сообщали о длительном пути Аккерманской крепости в ЮНЕСКО и о подаче заявки для внесения крепости в Предварительный список ЮНЕСКО.

Фото: bessarabiainform.com

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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