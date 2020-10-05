Новости Одессы и Одесской области

Помогут вернуть долги: кто в Одессе получит помощь на оплату услуг ЖКХ?

Помогут вернуть долги: кто в Одессе получит помощь на оплату услуг ЖКХ?

В мэрии Одессы решили помочь некоторым горожанам оплатить долги за услуги ЖКХ.

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Такое решение приняли за 19-ом заседании Комиссии по определению лиц, которые нуждаются в адресной муниципальной помощи, находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе Одесского горсовета.

Так, адресную муниципальную помощь на погашение долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги получат 66 одесситов на общую сумму 383 260 грн, 4 гражданам дали рекомендации для назначения такой помощи.

Адресная муниципальная помощь на погашение задолженности по оплате за услуги ЖКХ предоставляется гражданам в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Одессе может стартовать 15 октября.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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