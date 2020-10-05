Отопительный сезон: в мэрии Одессы назвали условие и возможную дату старта

В мэрии Одессы заявили от готовности начать отопительный сезон в городе с 15 октября. Но дата приблизительная и зависит от погоды.

Об этом во время дистанционного аппаратного совещания в мэрии Одессы рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

По ее словам, котельные уже готовы к работе. А крупные теплоснабжающие предприятия – Одесская ТЭЦ и КП “Теплоснабжение города Одессы” ожидают получения номинаций (лимитов) на газ.

Отопление планируют запускать при среднесуточной температуре 10 – 15 градусов. Ранее это делали при 8 градусах тепла на улице.

“Если будет среднесуточная 10-15 градусов, то готовы начать. На эту неделю прогнозируют ночью – 12 градусов, днем – +18-20, но сейчас идет бабье лето. Посмотрим, что будет на следующей неделе, – объяснила Наталья Мостовских.