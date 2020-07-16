Новости Одессы и Одесской области

Польська авіакомпанія відновила виконання рейсів Варшава-Одеса-Варшава

Польська авіакомпанія відновила виконання рейсів Варшава-Одеса-Варшава

Відучора авіакомпанія LOT Polish Airlines відновила виконання рейсів за маршрутом Варшава-Одеса-Варшава.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба Одеського аеропорту.

Розклад:
• З 15 по 29 липня рейси виконуватимуться щовівторка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Вильоти з Одеси о 13:10 за місцевим часом.
• З початку серпня рейси виконуватимуться щодня. Вильоти о 13:10 та 19:15 за місцевим часом. Час польоту складатиме 1 годину 50 хвилин.

Квитки у продажу на сайті авіакомпанії, а також в усіх туристичних агенціях міста.

У зв’язку зі світовою пандемією у багатьох країнах діють обмеження на в’їзд окремих категорій громадян, тому перед подорожжю рекомендовано:
• ознайомитись з правилами в’їзду до країни призначення на її офіційному сайті або на сайті посольства чи консульства;
• перевірити наявність усіх необхідних документів для перетину кордонів;
• ознайомитись з правилами перебування в аеропортах та правилами перевезень відповідних авіакомпаній.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить