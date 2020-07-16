Польська авіакомпанія відновила виконання рейсів Варшава-Одеса-Варшава

Відучора авіакомпанія LOT Polish Airlines відновила виконання рейсів за маршрутом Варшава-Одеса-Варшава.
Про це повідомила пресслужба Одеського аеропорту.
Розклад:
• З 15 по 29 липня рейси виконуватимуться щовівторка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Вильоти з Одеси о 13:10 за місцевим часом.
• З початку серпня рейси виконуватимуться щодня. Вильоти о 13:10 та 19:15 за місцевим часом. Час польоту складатиме 1 годину 50 хвилин.
Квитки у продажу на сайті авіакомпанії, а також в усіх туристичних агенціях міста.
У зв’язку зі світовою пандемією у багатьох країнах діють обмеження на в’їзд окремих категорій громадян, тому перед подорожжю рекомендовано:
• ознайомитись з правилами в’їзду до країни призначення на її офіційному сайті або на сайті посольства чи консульства;
• перевірити наявність усіх необхідних документів для перетину кордонів;
• ознайомитись з правилами перебування в аеропортах та правилами перевезень відповідних авіакомпаній.