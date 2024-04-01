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Полмиллиона тонн CO2 и масштабные убытки: экологи о российских атаках на Одесскую область

Полмиллиона тонн CO2 и масштабные убытки: экологи о российских атаках на Одесскую область

22 марта Россия осуществила массированную атаку на энергетические объекты Одесской области. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, что привело к выбросу в атмосферу региона полмиллиона тонн CO2. О долгосрочных последствиях для Одесской области сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Вот хронология некоторых атак и их экологических последствий:

  • 22 марта. Массированный удар по энергообъектам Одесской области, возгорание зданий и нефтепродуктов. В атмосферу попало 500 000 тонн диоксида углерода. Ущерб окружающей среде: около 3 миллионов гривен.
  • 25 и 17 марта. Удары по Одессе и области и возгорание зданий. В атмосферу попало 80 тонн диоксида углерода.
  • 2 марта. Удар вражеского дрона по многоэтажке в Одессе. Ущерб окружающей среде: 500 миллионов гривен.
  • Другие атаки. Обломки сбитого дрона попали в трансформатор, вызвав пожар. Вред атмосферному воздуху: 500 000 гривен.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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