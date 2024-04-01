Полмиллиона тонн CO2 и масштабные убытки: экологи о российских атаках на Одесскую область

На Одесщине все чаще наблюдаются вражеские разведдроны: Гуменюк о причинах Разведывательные беспилотники в последнее время все чаще использует враг в Одесской области. О причинах их активизации и существует ли сейчас опасность в море рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украины. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 768-й: пропавших без вести в Буче ищут до сих пор Сопротивление украинцев продолжается 768-й день. Прошло уже два года от освобождения Киевщины, когда весь мир услышал о Буче, где россияне убили, замучили и сожгли целые семьи. Оккупанты пытаются наступать на нескольких участках фронта и защитить остатки своего Черноморского флота. ПОДРОБНЕЕ