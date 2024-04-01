Полмиллиона тонн CO2 и масштабные убытки: экологи о российских атаках на Одесскую область

22 марта Россия осуществила массированную атаку на энергетические объекты Одесской области. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, что привело к выбросу в атмосферу региона полмиллиона тонн CO2. О долгосрочных последствиях для Одесской области сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Вот хронология некоторых атак и их экологических последствий:
- 22 марта. Массированный удар по энергообъектам Одесской области, возгорание зданий и нефтепродуктов. В атмосферу попало 500 000 тонн диоксида углерода. Ущерб окружающей среде: около 3 миллионов гривен.
- 25 и 17 марта. Удары по Одессе и области и возгорание зданий. В атмосферу попало 80 тонн диоксида углерода.
- 2 марта. Удар вражеского дрона по многоэтажке в Одессе. Ущерб окружающей среде: 500 миллионов гривен.
- Другие атаки. Обломки сбитого дрона попали в трансформатор, вызвав пожар. Вред атмосферному воздуху: 500 000 гривен.