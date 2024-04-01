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Пів мільйона тонн CO2 та масштабні збитки: екологи про російські атаки на Одещину

Пів мільйона тонн CO2 та масштабні збитки: екологи про російські атаки на Одещину

22 березня Росія здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти Одеської області. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, що призвело до викиду в атмосферу регіону пів мільйона тонн CO2. Про довгострокові наслідки для Одещини повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південнно-Західного округу.

Ось хронологія деяких атак та їх екологічних наслідків:

  • 22 березня. Масований удар по енергооб’єктах Одеської області, займання будівель та нафтопродуктів. В атмосферу потрапило 500 000 тонн діоксиду вуглецю. Збитки довкіллю: близько 3 мільйонів гривень.
  • 25 та 17 березня. Удари по Одесі та області та займання будівель. В атмосферу потрапило 80 тонн діоксиду вуглецю.
  • 2 березня. Удар ворожого дрона по багатоповерхівці в Одесі. Збитки довкіллю: 500 мільйонів гривень.
  • Інші атаки. Уламки збитого дрона влучили в трансформатор, спричинивши пожежу. Шкода атмосферному повітрю: 500 000 гривень.
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