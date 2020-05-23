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Новости Одессы и Одесской области

Полиция задержала преступника, ограбившего иностранца на Куликовом поле в Одессе

Полиция задержала преступника, ограбившего иностранца на Куликовом поле в Одессе

Заметив поздно вечером на Куликовом поле молодого парня, правонарушитель сначала завязал с ним разговор, а потом внезапно вырвал из рук смартфон и убежал. Пострадавший позвал на помощь полицейских, которые находились неподалеку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Полицейские очень быстро задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Херсонской области. Смартфон у грабителя изъяли и вернули владельцу.

Заместитель начальника Приморского отдела полиции Александр Мильчук сообщил, что «за совершение ограбления фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины… Ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет».

Фото: Freepik

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