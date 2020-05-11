Полиция задержала подозреваемого в ночном убийстве в Одессе (фото, видео)

Как сообщает сайт Нацполиции в Одесской области, правоохранителям удалось по горячим следам задержать подозреваемого в ночном убийстве в Малиновском районе Одессы — возле гаражного кооператива на ул. Ефимова.

По сообщению полиции, 39-летний местный житель, возвращаясь домой, встретил охранника гаражного кооператива, который общался со своими знакомыми, и высказал претензии относительно сторожевой собаки, которая якобы мешает ему спать. Словесная перепалка переросла в драку. Зачинщик достал нож и дважды ударил одного из присутствующих в живот и грудь, а после этого сел на велосипед и скрылся. Пострадавший от полученных ран умер до приезда Скорой помощи.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность преступника и задержала его.

Как сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко, действия мужчины квалифицированы как умышленное убийство. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

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