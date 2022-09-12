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Полиция разыскала того, кто запускал в Одесской области запрещенные фейерверки

Полиция разыскала того, кто запускал в Одесской области запрещенные фейерверки

Житель города Балта в Одесской области будет привлечен к админответственности. Он запускал фейерверки, несмотря на их  запрет во время войны.

Городской голова Балты Сергей Мазур.

Парень пояснил, что запускал  фейерверки, потому что праздновал успехи ВСУ, которые в тот день вовсю наступали на Харьковском направлении.

Но не исключено, что молодой человек слукавил на счет причины. Ведь в тот день у него был день рождения. полицейские выяснили, кто в Одесской области, несмотря на запрет, устроил салют

Как пояснили в полиции, мужчина, отдыхая со своими друзьями в кафе «Zaren», решили запустить фейерверк, после чего скрылся. По его словам, причиной стали успехи ВСУ на Харьковском направлении.

На мужчину составили административный протокол по ст. 195-6 КУоАП материалы будут направлены в Балтский районный суд.

Напомним, что с 30 июня 2022 года на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехники (фейерверков, салютов и петард) запрещено.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Крыжановке устроили салют во время воздушной тревоги – за нарушителями выехали.

Еще по теме: В Украине хотят запретить петарды и фейерверки

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Редакция ПРОФИЛЬ

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