Полиция рассказала о подробностях следствия по убийству Даши Лукьяненко

Основной причиной смерти Даши Лукьяненко, пропавшей неделю назад в Ивановке Одесской области, полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на главу полиции Сергея Князева.

Подозреваемый 26-летний житель Ивановки уже признался в убийстве.

Полиция возбудила в отношении него уголовные производства сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:

по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152),

незаконного лишения свободы (ч.2 ст. 146),

убийства ребенка (ст. 115)

надругательства над местом захоронения (ст. 297).

Правоохранители будут ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста без права внесения залога. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное заключение.

Кроме того, о подробностях трагедии рассказал на брифинге глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, подозреваемый сказал полиции, что убил девочку «просто так, не для чего».

Он ранее пускал полицию в дом, но найти ничего не удалось. Когда все факты уже указывали на него, было принято решение в третий раз провести обыск, тогда и нашли труп в выгребной яме.

Подозреваемый вел затворнический образ жизни, редко выходил из дома, часто смотрел фильмы про расследования и убийства. Кроме него у полиции было еще 7 подозреваемых, в том числе ранее судимые, алко- и наркозависимые люди. Подозреваемый вменяем, но его показания всегда разнились, поэтому среди основных 8 подозреваемых выделялся именно он.

Родители отказались нанимать сыну адвоката. Они не знали о произошедшем и активно помогали с поисками Даши.

Напомним, девочка пропала 13 июня, когда шла из дома в танцевальный кружок. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы также водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.