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Полиция провела серию обысков в Одесской области: обнаружены наркотики и оружие (фото, видео)

Полиция провела серию обысков в Одесской области: обнаружены наркотики и оружие (фото, видео)

Сотрудниками прокуратуры Одесской области, управления стратегических расследований, уголовного розыска, следователями ГУНП в Одесской области и пограничниками была проведена серия обысков в Измаиле. Во время обысков в Измаиле правоохранители изъяли оружие и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Мероприятия проводились в рамках ранее начатого уголовного производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины по факту хулиганских действий с применением оружия.

Во время обысков правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, взрывчатку, почти два десятка патронов различного калибра, а также около четырех килограммов каннабиса и кусты конопли.

Сейчас по результатам мероприятий в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан 51-летний житель Измаила. Человек уже имеет судимость за совершение тяжкого преступления и в настоящее время в суде рассматривается дело по его обвинению в незаконном обращении с оружием и сбыте наркотиков. Решение относительно других лиц, у которых были изъяты запрещенные предметы и вещества, будет принято после получения результатов экспертиз.

Следствие проводится по трем статьям УК Украины: статья 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), статья 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и статья 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Фото, видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

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