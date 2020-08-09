Покусав та бив в обличчя: на Одещині чоловіку напідпитку оголосили підозру в насильстві

36-річний водій «Fiat» накинувся на групу реагування патрульної поліції, почав кусати їм руки та бити в обличчя кулаками, намагаючись втекти від покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння й проїзд на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Подія сталася в селі Таїрове. Поліцейські помітили, як місцевий житель проїхав на заборонене світло, і наказали йому зупинитися. На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну перешкоду.

Бачачи, що група реагування патрульної поліції їде слідом по нього, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся тікати. Коли ж правоохоронці наздогнали втікача, він вдався до агресії та спричинив їм ушкодження у вигляді укусів та саден.

– Правопорушника доставили до Овідіопольського відділу поліції. Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму. Відносно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху й керування автомобілем в стані сп’яніння. Також чоловіку оголосили про підозру в насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 345 ККУ, за якою слідчі розпочали провадження, йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, – повідомив начальник територіального відділу поліції Олег Чукань.

Фото: пресслужба