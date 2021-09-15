Покровитель овец и коз: чем прославился святой Мамант Кесарийский?

Мамант родился в ІІІ веке в Каппадокии в знатной семье. Его отец и мать исповедовали христианство, за что их бросили в темницу, где они и умерли. Ребенок воспитывался благочестивой женщиной.

Когда Мамант вырос, его решили утопить за веру в Христа. Однако, по легенде, его спас ангел и привел на гору близ Кесарии. Здесь Мамант устроил себе келью и жил в окружении диких животных. Если верить сборнику житий святых «Прологу», то святой какое-то время находился в пустыне и к нему приходили дикие козы. Он доил их и готовил сыры, которыми не только сам питался, но и торговал ими. Вырученные деньги мученик раздавал бедным.

Молва о нём росла, и его вновь арестовали. В темнице вместе с ним от голода умирали сорок человек. Мамант помолился, после чего в окно прилетел голубь с едой. А ночью двери камеры сами отворились, и узники вышли на свободу. Сам же святой продолжал смиренно ожидать своей участи. Его вывели на арену цирка и выпустили диких зверей, но они стали ласкаться к нему. Тогда один из языческих жрецов поразил мученика трезубцем.

На Руси Мамант считался покровителем овец и коз.