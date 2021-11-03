Покровитель мира во всём мире: кто такой святой Мартин де Поррес?

Что известно о святом Мартине де Порресе?

Мартин де Поррес считается покровителем мира во всём мире. Он родился 9 декабря 1579 года в Буэнос-Айресе. Его отцом был дон Хуан де Порреса, рыцарь Ордена Алькантара, а матерью — темнокожая вольноотпущенница Ана Веласкес. Отец не признал его своим сыном, так как Мартин был темнокожим, кроме того, дон Хуан был обязан соблюдать целибат.

Мартин учился фармацевтики и брал уроки у цирюльника, которые в те времена занимались хирургией.

Чем прославился святой Мартин де Поррес?

В 1594 году Поррес нанялся чернорабочим к теологу Хуану де Лоренсану, через девять лет стал послушником ордена доминиканцев, а потом принял монашество. В монастыре он служил цирюльником, прачкой и иногда практиковал кровопускание. Вскоре ему доверили монастырскую аптеку, и вскоре он прославился как врач.

Также Мартин много проповедовал среди индейцев и негров, славился хорошим чувством юмора, был строгим постником и спал по два-три часа в сутки.

Де Поррес умер 3 ноября 1639 г. Проводить его в последний путь пришёл даже вице-король Перу — дон Луис де Бобадилья. Похоронили Мартина в главном алтаре собора святого Доминика в Лиме.

Святой Мартин де Поррес: чудеса

Как рассказывали братья доминиканцы, у Мартина был дар билокации (он одновременно мог находиться в двух разных местах). Якобы видели, как он ободрял больных миссионеров одновременно в Мехико, Китае, Японии и Африке. При этом святой никогда не покидал пределов Лимы. Также ходили слухи, что он проходил через запертые двери, предсказывал судьбу и мог убедить любого человека.

Также читайте: За что католическая монахиня получила звание Учителя Церкви

Фото: catholicsun.org