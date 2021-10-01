За что католическая монахиня получила звание Учителя Церкви?

Тереза родилась в 1873 году во французском городе Алансон, в семье часовщика Луи Мартена и его жены Мари-Зели Мартен. Девочку и её четырех сестер воспитывали в католической традиции. Когда Терезе было четыре года, её мать умерла от рака. Семья переехала в Лизьё.

«Малый путь» святой Терезы из Лизьё

В 15 лет Тереза стала монахиней при кармелитском монастыре, а через семь лет умерла от туберкулёза. Последние годы жизни она работала над автобиографией, описывая свою жизнь и размышляя над богословскими вопросами. Так, монахиня ввела понятие «Малый путь», под которым рассматривала достижение святости без героических подвигов во имя веры.

Спустя год после смерти Терезы настоятельница монастыря выпустила её труд под называнием «История одной души». Книга произвела фурор среди богословов, епископов и простых читателей. В начале XX века издание перевели на все ведущие европейские языки.

Папа Пий XI канонизировал Терезу 17 мая 1925 года, а в 1997 году папа Иоанн Павел II провозгласил её Учителем Церкви. Отметим, этого звание удостоены всего 36 богословов, четыре из них женщины.

Фото: meluncatholique.fr