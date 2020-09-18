Чего мы хотим от мэра? Читатели «Одесской жизни» определили главные задачи для нового городского головы

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания в местные органы власти. 25 октября мы будем выбирать мэра Одессы. Мы решили не ждать многословных обещаний от претендентов на этот ответственный пост, а самим выдвинуть требования к новому мэру. Наша редакция проанализировала городские проблемы и вместе с вами, наши уважаемые читатели, составила список из 10 самых популярных требований к градоначальнику. Теперь мы сформулируем вопросы, которые постараемся задать каждому кандидату на пост городского головы Одессы. Посмотрим, что они нам ответят.

Итак, проанализировав ваши ответы на опрос в газете и на нашем официальном сайте, мы выбрали десять самых волнующих вас проблем. Вот они. Вы хотите, чтобы будущий мэр Одессы:

решил вопрос с канализацией, чтобы стоки не направлялись в море, а улицы не тонули после дождя — 80,4%;

запретил строить высотки на побережье и в историческом центре Одессы — 77,1%;

остановил разрушение старой Одессы — 71,1%;

разобрался с ЖКСами, чтобы, наконец, деньги за квартплату шли по назначению: на ремонт крыш, подвалов, подъездов и фасадов;

заменил маршрутки на вместительные автобусы, а старые трамваи и троллейбусы на новые;

запретил строить новые микрорайоны без детских садов, школ, парковок и зеленых зон;

разобрался с арендаторами пляжей: или работай по закону, или уходи;

сделал Одессу безопасной: закладчики одолели почти весь город, неблагополучные лица оккупировали район железнодорожного вокзала, Привоза;

отремонтировал дороги и тротуары;

добился, чтобы у всех одесситов было отопление, а счета были адекватными.

Также в лидерах ваших требований к мэру было: обустроить велодорожки в Одессе, решить «мусорные» вопросы, позаботиться о комфорте людей с ограниченными возможностями и еще многое другое.

Помимо предложенных вариантов ответов, одесситы высказывали и собственные требования к главному начальнику в городе.

Многие из этих вопросов были очень адресными, то есть касались определенного района, улицы или даже дома. Среди них были пожелания о ремонте, социальной поддержке, озеленении и благоустройстве.

Также одесситы отдельно указывали на необходимость ликвидировать коррупцию и бюрократию в мэрии и ее подразделениях, завершить процесс создания ОСМД и перехода к управляющим компаниям и начать решать проблему бездомных животных.

На основе самых популярных, по мнению наших читателей, наказов мы сформулировали вопросы претендентам на пост городского головы. По мере их выдвижения мы будем направлять вопросы кандидатам, чтобы они рассказали, как собираются добиваться решения этих проблем. А вы, наши уважаемые читатели, смогли оценить степень их компетентности и заинтересованности в том, чтобы сделать Одессу лучше и комфортнее для ее жителей.