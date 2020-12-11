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Раскопки на одесском Приморском бульваре: «перешеек» и средневековые следы (фото)

Раскопки на одесском Приморском бульваре: «перешеек» и средневековые следы (фото)

На Приморском бульваре гуляет ветер и одинокие прохожие. Ну а археологические раскопки в историческом месте города, тем временем, продолжаются.

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Раскоп уже довольно глубокий, теперь опустится в него и подняться обратно участникам экспедиции можно только по лестнице. Заглядываю под тент: раскоп как бы поделен на две части. Что за «перешеек»?

– Этот «перешеек» методически оправдан. Это бровка. То есть, полоска нетронутой земли, оставленная между траншеями и участками при раскопках. Она создается для того, чтобы точнее выявить и подольше сохранить картину чередования пластов культурного слоя по отношению друг к другу, то есть, для стратиграфии, – поясняет доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины нашего Одесского педуниверситета (Южноукраинского национального педагогического университета им. Д.Ушинского) Андрей Красножон.

раскопки на Приморском бульваре, студенты

раскопки на Приморском бульваре, навес

раскопки на Приморском бульваре, лестница

Люди подходят, интересуются: каковы результаты раскопок, где можно увидеть обнаруженные находки?

О результатах пока говорить не приходится. Вот когда раскопки закончатся, тогда и будем рассуждать о результатах. Как рассказывает историк, каждый «шаг» тщательно фиксируется, ну а работа продолжается.

раскопки на Приморском бульваре, тачка

раскопки на Приморском бульваре, добровольцы

раскопки на Приморском бульваре, очевидец

– Пока могу сказать, что у нас уже есть материалы, которые с большим процентом вероятности могут быть отнесены к периоду средневековья. Это остатки (фрагменты) различных конструкций, блоков строительного характера, – говорит Андрей Красножон.

Что же касается находок, то все обнаруженное при раскопках, в частности, монеты, керамические фрагменты, обрабатывается, изучается специалистами. Все – на строгом учете у специалистов Института археологии АН Украины.

Ученый напоминает: раскопки проводятся ради проверки версии местонахождения остатков Хаджибейского замка.

Работы на Приморском бульваре, на которые, напомним, получены все необходимые разрешения, проводятся не за бюджетные средства. Они ведутся, что называется, за «свой счет», а также за счет меценатов, спонсоров и волонтеров.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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