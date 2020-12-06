Поиски Хаджибейского замка: что «шутники» подбросили в раскоп одесским археологам? (фото) 

Сегодня произошел, скажем так, казус. О нем сообщил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины одесского Южноукраинского национального педагогического университета им. Д.Ушинского Андрей Красножон на своей странице в Facebook:

— Только что неизвестный шутник подбросил нам в раскоп три царских монеты. Прямо во время зачистки квадрата, пока я не мог его видеть. Причем, бросил прямо на едва прочищенную под фото поверхность. Видимо, рассчитывал застать нас врасплох , полагая, что мы начнем трубить о монетках , не разобравшись. Шутка не удалась. Спасибо за подарок! Подбрасывайте еще.

Многие к этой «штуке» отнеслись с юмором («пусть подбросят античную статую»), кто-то — совсем наоборот.

Из комментариев становится ясно, что подобные «шутки» довольно часто случаются во время раскопок. Как сообщает Марк Ткачук (Mark Tkachuk), «У этих шутников пока в запасе одна и та же шутка. Нам высыпали в раскоп горсть меди XIV века. Тоже рассчитывали на наш «вау-эффект».

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Фото — Андрей Красножон