Новости Одессы и Одесской области

Поиски Хаджибейского замка: что «шутники» подбросили в раскоп одесским археологам? (фото) 

Поиски Хаджибейского замка: что «шутники» подбросили в раскоп одесским археологам? (фото) 

На Приморском бульваре в Одессе продолжаются раскопки, связанные с поиском остатков Хаджибейского замка.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сегодня произошел, скажем так, казус. О нем сообщил доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины одесского Южноукраинского национального педагогического университета им. Д.Ушинского Андрей Красножон на своей странице в Facebook:

— Только что неизвестный шутник подбросил нам в раскоп три царских монеты. Прямо во время зачистки квадрата, пока я не мог его видеть. Причем, бросил прямо на едва прочищенную под фото поверхность. Видимо, рассчитывал застать нас врасплох , полагая, что мы начнем трубить о монетках , не разобравшись. Шутка не удалась. Спасибо за подарок! Подбрасывайте еще.

Многие к этой «штуке» отнеслись с юмором («пусть подбросят античную статую»), кто-то — совсем наоборот.
Из комментариев становится ясно, что подобные «шутки» довольно часто случаются во время раскопок. Как сообщает Марк Ткачук (Mark Tkachuk), «У этих шутников пока в запасе одна и та же шутка. Нам высыпали в раскоп горсть меди XIV века. Тоже рассчитывали на наш «вау-эффект».

Читайте также: Раскопки на одесском Приморском бульваре теперь ведутся под навесом: о чем говорят историки? (фото)

Фото — Андрей Красножон

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить