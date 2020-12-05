Раскопки на одесском Приморском бульваре теперь ведутся под навесом: о чем говорят историки? (фото)

Погода не радует: туман, «мряка», ветер. А на Приморском бульваре, где 26 ноября стартовали археологические раскопки для поисков остатков Хаджибейского замка, все идет своим чередом. И, кстати, «картинка» совершенно иная: над раскопками появился навес.

Такая работа…

Одесский историк, гид, автор исторических исследований Александр Бабич на мое «ах, как холодно и сыро, как же вы тут в таких сложных условиях?!», сразу возражает:

– Условия для работы – как раз самые обычные. Как видите, никто не замерзает. А как можно замерзнуть, когда все время физическая нагрузка? Даже прошедший дождь промочил землю всего на пару сантиметров, так что и он не стал помехой: мы отлично видим качество грунта, и любая обнаруженная интересность сразу же откладывается в сторону – для последующего детального изучения специалистами.

Про интересности, то есть, находки, хочется, конечно же, побольше и поподробнее. Ну, чтобы сразу – «Ах!». Но мы не на съемках приключенческого фильма, а на реальных научных археологических раскопках. Так что пыл мне придется унять. Тем более, как делает акцент Александр Бабич, есть понятие информационной гигиены, и заранее создавать ненужный ажиотаж нет никакого смысла.

– Верхний слой нас, конечно же, не интересовал – это так называемые технические подсыпки бульвара при его реконструкции. Дальше шла бетонная стяжка. А вот все, что

«пошло» ниже, уже тщательно просматривается. Так нам «встретился» давний турецкий кирпич ручной работы, и не один, – поясняет историк.

Грунт «срезается» с особой осторожностью, лопата погружается всего на пару сантиметров, потом он тщательно изучается, при работах, конечно же, используется и металлодетектор.

«Дом для Хаджибея»

Заглядываю под навес-крышу (с легкой руки Александра Бабича он именуется «домом для Хаджибея»). Сразу убеждаюсь: погружение в историю происходит слаженно, отточено.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Одесского педуниверситета (Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского) Андрей Красножон поясняет:

– Крыша появилась, чтобы над раскопками не капало. Тент сооружен для того, чтобы никакие осадки не мешали раскопам. Слои должны быть сухими, работать в «болоте» при археологических раскопках нельзя. Так работают в археологических городских экспедициях во всем мире. Благодаря Александру Бабичу и ребятам-атошникам тент был сооружен буквально за несколько часов.

Андрей Красножон рассказывает, что слои грунта в местах, где происходит раскоп на сегодняшний день, «почти стерильны с точки зрения находок». Что же касается будущего, то до георадарного горизонта опускаться специалистам нужно еще около метра.

О пристальном интересе и возможных результатах

Кто работает на археологических раскопках?

– Прежде всего, профессиональные историки, сотрудники нашего одесского педуниверситета. Студенты исторического факультета проходят здесь профессиональную практику. Три-четыре доктора исторических наук здесь каждый день – следят за проводимыми раскопками, изучают находки, – говорит Александр Бабич.

Конечно, проводимые раскопки вызывают интерес у одесситов, порой – пристальный. И уже появились слухи, причем, порой весьма странные, мягко говоря.

– Сразу хочу оговорить: Одессу никто не собирается переименовывать в Хаджибеевку. Все участники археологических раскопок очень любят Одессу. Мы проводим научные археологические исследования, которые начались после того, как они были согласованы на всех уровнях. Мы ищем то, что нам всем необходимо знать об истории любимого города. И еще: все обнаруженные находки, все материалы по раскопкам никто не собирается никуда никому «отдавать». Они останутся у нас и будут нашим же достоянием! Покрытие Приморского бульвара будет полностью восстановлено. А еще, вполне возможно, мы получим в результате раскопок уникальный туристический объект, – говорит Александр Бабич.

Ранее мы рассказывали, что на одесском Приморском бульваре начались раскопки Хаджибейского замка.

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