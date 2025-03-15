Прогноз погоды в Одессе на 16 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 13-15°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 марта
По Одесской области воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. На севере небольшой дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 10-15°С, на Юге 18-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой