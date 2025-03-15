Мартовский вечер в Одессе, гитара

Прогноз погоды в Одессе на 16 марта

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем воздух прогреется до 13-15°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 марта

По Одесской области воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. На севере небольшой дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем 10-15°С, на Юге 18-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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