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Прогноз погоди в Одесі на 16 березня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-9°С тепла, вдень повітря прогріється до 13-15°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 16 березня

По Одеській області недільний день обіцяє бути хмарним із проясненнями. На півночі невеликий дощ.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 10-15°С, на Півдні 18-20°С.

На автодорогах області видимість хороша.

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Фото Марії Котової

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