Погода в Одессе: в ночь на 16 сентября будет еще один ливень?

Завтра в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение: в ночь на понедельник, 16 сентября 2024 года, синоптики прогнозируют сильный дождь.
В этой связи остаются актуальными призывы мэрии быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.
Прогноз погоды в Одессе на 16 сентября
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 сентября
По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный дождь, местами сильный, днем умеренный дождь, гроза.
Ветер восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 19-24°С.
На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.
Напомним, сегодня утром, 15 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Предварительно, в городе выпала почти полумесячная норма осадков.