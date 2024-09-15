Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: в ночь на 16 сентября будет еще один ливень?

Погода в Одессе: в ночь на 16 сентября будет еще один ливень?

Завтра в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение: в ночь на понедельник, 16 сентября 2024 года, синоптики прогнозируют сильный дождь.

В этой связи остаются актуальными призывы мэрии быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одессе на 16 сентября

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Ночью сильный дождь, днем умеренный, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 20-22°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 сентября

По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный дождь, местами сильный, днем умеренный дождь, гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 19-24°С.

На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.

Напомним, сегодня утром, 15 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Предварительно, в городе выпала почти полумесячная норма осадков.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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