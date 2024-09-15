Погода в Одесі: в ніч на 16 вересня буде ще одна злива?

Завтра в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження: у ніч проти понеділка, 16 вересня 2024 року, синоптики прогнозують сильний дощ.
У зв’язку з цим залишаються актуальними заклики мерії бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки містом, а також не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач.
Прогноз погоди в Одесі на 16 вересня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с, під час грози пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 20-22°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 вересня
По Одеській області завтра хмарно. Вночі значний дощ, місцями сильний, вдень помірний дощ, гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с, під час грози пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°С, вдень 19-24°С.
На дорогах області вночі та вранці видимість під час дощу 500-1000 м.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива. Попередньо у місті випала майже півмісячна норма опадів.