Новини Одеси та Одеської області

Погода в Одесі: в ніч на 16 вересня буде ще одна злива?

Погода в Одесі: в ніч на 16 вересня буде ще одна злива?

Завтра в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження: у ніч проти понеділка, 16 вересня 2024 року, синоптики прогнозують сильний дощ.

У зв’язку з цим залишаються актуальними заклики мерії бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки містом, а також не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач.

Прогноз погоди в Одесі на 16 вересня

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра хмарно. Вночі значний дощ, вдень помірний, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с, під час грози пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 20-22°С.

Температура морської води 21-22°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 16 вересня

По Одеській області завтра хмарно. Вночі значний дощ, місцями сильний, вдень помірний дощ, гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с, під час грози пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 19-24°С.

На дорогах області вночі та вранці видимість під час дощу 500-1000 м.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива. Попередньо у місті випала майже півмісячна норма опадів.

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