Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова снег и ветер – объявлено штормовое предупреждение

В Одессе снова снег и ветер – объявлено штормовое предупреждение

Сегодня днем, 13 января, в Одессе снова пошел снег, а по прогнозам, в течение суток ожидаются порывы юго-западного ветра. Объявлено штормовое предупреждение.

Одесситам советуют ограничить поездки

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 14 января, по Одессе и области сохранится гололедица. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.

Также не следует оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, а передвигаться под деревьями крайне осторожно – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае нельзя их трогать, а безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Ситуация на дорогах Одесчины – сложная

Как информируют местные Телеграм-каналы, сейчас на дорогах Одессы и Одесской области довольно скользко.

«Так что кто вынужден сегодня садиться за руль – будьте осторожны. А еще остерегайтесь маршруток, там сегодня дрифтеры за рулем, судя по всему»,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что усложняется движение на трассах области. А на Николаевской трассе уже образовалась большая пробка из фур.

По прогнозам, снег будет идти еще несколько часов, так что от поездок за городом пока лучше отказаться.

В то же время в одесской мэрии сообщают, что сейчас в Одессе 2 градуса мороза и небольшие осадки в виде снега.

Сейчас коммунальщики приступили к посыпке дорог противогололедными материалами. Кроме того, продолжается работа по очистке остановочных комплексов и дождеприемников. К работе привлечена 41 единица техники.

Фото: Одеса Офiцiйно

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Редакция ПРОФИЛЬ

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