Погода в Одессе: станет ли холоднее в понедельник 22 января

Завтра, в понедельник. 22 января 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до плюсовой отметки. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе на 22 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем от 1 до 3°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 22 января
По Одесской области в понедельник, 22 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер ночью северный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Фото Марии Котовой