Погода в Одессе: какими будут январь и февраль?

Мы все зависим от погоды, поэтому так хочется знать, что приготовила нам непредсказуемая одесская зима. И хотя синоптики утверждают, что прогнозировать погоду на несколько месяцев вперед — дело неблагодарное, все же о планах природы лучше знать заблаговременно, чтобы ее капризы не застали нас врасплох.

Уже хорошо то, что зимой 2022 года, по данным синоптиков, в Одессе обойдется без природных катаклизмов.

Одесская погода в январе: и мороз, и оттепель

Жаловаться на январь одесситам не придется — внакладе не останутся ни любители зимних развлечений, ни те, кто предпочитает теплую зиму. Второй зимний месяц начнется с оттепели: на Рождество будет относительно тепло — всего два-четыре градуса мороза. Немного подпортит настроение несильный дождь со снегом, зато, вполне вероятно, после этого выглянет солнышко. К Крещению столбик термометра начнет опускаться, усилится мороз, но ведь этот праздник редко обходится без значительного минуса. Так что купаться в море в этом году будут только самые стойкие. Синоптики считают, что морозы могут задержаться у нас на неделю, после чего в Одессу придет оттепель. Затем ее снова сменит морозная погода, но суровыми эти морозы не будут, однако одеваться потеплее все же придется. Эти морозы будут последними для этой зимы, во всяком случае, так говорит прогноз метеорологов.

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Одесская погода в феврале: ветер и гололедица

Этот месяц по праву считается самым изменчивым месяцем зимы, а одесской особенно. Более капризным в Одессе может быть только март. Начнется февраль с теплой погоды, но приятного в ней будет мало — на улице ожидается слякоть, сильный ветер, а воздух будет сырой и промозглый. После окончания первой декады февраля может пойти небольшой снег, температура понизится, а на асфальте может появиться ледяная корка. Кроме того, синоптики считают, что в конце февраля не исключены снегопады, но при этом обойдется без метелей и вьюг. Одесситов это известие, конечно, не обрадует, но будем надеяться, что наши коммунальные службы в этом году справятся с любыми погодными неожиданностями.

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