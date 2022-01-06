Рекорды зимней одесской погоды: снежные, температурные и другие

Судя по тому, насколько часто Одессу терзают различные стихии, наш город находится на особом положении у природы. Что поделать — приходится расплачиваться за курортный статус и расположение на берегу моря.

Особенно жестокими в Одессе бывают зимние штормы, которые приносят не только сильный ветер, но обледенение и снегопады. А случалось, что подобные сюрпризы погода преподносила Одессе и одесситам аккурат в новогодние праздники.

Снегопады оставили одесситов без шампанского

Экстремальных снегопадов в календарной близости от новогодних праздников в одесской истории было немало. Например, 16 декабря 2009 года выпало 53 миллиметра снега, а это почти вдвое больше нормы. Одно время он считался самым сильным за последние полвека. Но 29 декабря в канун Нового, 2015 года, арктический фронт принес в Одессу сильный снегопад. Снег шел практически целый день, и город был полностью парализован. При температуре пять градусов мороза порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Город замер в страшных пробках, многие не могли добраться домой. Была закрыта трасса Одесса — Рени, запрещен въезд в город крупногабаритного транспорта, ограничено движение автобусов. По подсчетам синоптиков, за одни сутки на город вывалилось около 700 тысяч тонн снега.

Не оставили в покое Одессу сюрпризы погоды и в начале 2016 года. Снегом Одессу засыпало дважды — 5 и 7 января, а боролся город с последствиями практически весь месяц. Через год, строго в новогоднюю ночь, погода также порадовала одесситов снежком. Он начался аккурат после боя курантов и шел практически до утра.

Если вспомнить «доисторические» снегопады, которые накрывали Одессу в советское время, то самой обильной по осадкам стала стихия в 1962 году. Правда, это случилось к концу зимы — 25 февраля. Снега было так много, что бороться с ним помогали другие города — из Ленинграда в помощь одесситам прибыли снегоуборочные машины.

Но как бы там ни было, а современная техника все же позволяет худо-бедно справиться со снегом. А вот в начале века — в конце декабря 1900 года — снегопады отрезали Одессу от остального мира. Остановилось движение поездов, море покрылось толстой коркой льда, а цены на предметы первой необходимости взлетели до небес. Однако больше всего одесситов опечалило то, что в город не смогли доставить французское шампанское для встречи Нового года. Правда, одесситы и здесь не растерялись — бокалы наполняли водкой, которой в городе оказалось в избытке.

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На санях по морю

Что касается температурных рекордов, то и здесь Одесса занимает не последнее место среди южных городов. Например, новогодняя ночь в декабре 2014 года была непривычно морозной: ночью минус 16 градусов, а к утру — минус 19. В 2015-м Новый год не был настолько холодным, но все же десятиградусные морозы, которыми погода «порадовала» одесситов в ночь с 31 декабря на 1 января, для нашего города тот еще экстрим.

Не менее рекордным стал и конец февраля 2021 года, когда температура поднялась до 18 градусов тепла. Это, безусловно, лучше, чем сибирский мороз в южном городе, однако тоже не совсем соответствует нашему климатическому статусу. Это был температурный рекорд за последние 120 лет.

А вот самым холодным в истории Одессы стало 10 февраля 1929 года, когда термометр показывал 29 градусов ниже нуля. Снега в ту зиму не было, потому посевы на всем юге страны вымерзли на корню. Это стало одной из главных причин страшного голода, который разразился в государстве.

Из-за сильных морозов не раз замерзало и Черное море. В наше время это происходило в 1977 и 2012 году. Но самым толстым слоем льда мороз сковывал море более 100 лет назад. Историки утверждают: ледовый покров был таким толстым, что из Болгарии в Грузию по ледяной пустыне можно было доехать на санях. А в 1830-х годах был описан случай, когда преподаватель латыни из Ришельевского лицея доехал по льду на коньках из Одессы до Николаева.

Год начался с землетрясения

Практически новогодним сюрпризом погоды для Одессы стало землетрясение, которое произошло 11 января 1837 года. Одесситы ощутили три сильных толчка, от которых в стенах Преображенского собора образовались трещины, а с колокольни греческой церкви упал крест.

Опасная красота: история одесских обледенений

Отдельное «удовольствие» для одесситов — зимний шторм. Мало того, что штормовой ветер валит с ног, так еще и мороз лютует. Особые чувства у жителей города вызывает обледенение — когда асфальт превращается в каток, а деревья покрываются ледяным панцирем. Это, безусловно, красиво, особенно в солнечный день, но опасно для людей и зеленых насаждений. Да и жизнь одесситов в это время больше напоминает «русскую рулетку»: выходя из дому никто не может быть уверен, что обратно вернется целым и невредимым.

Последнее обледенение в Одессе произошло в январе 2018 года. Сильный ветер, который тогда достигал 30 метров в секунду, ломал электроопоры, валил деревья. Ряд населенных пунктов в Одесской области долгое время находились без электричества.

Однако самыми неприятными были стихии почти полувековой давности — зимой 1975 и 1988 годов. Жизнь в городе остановилась: не ходил транспорт, не было света, магазины стояли пустыми. Такой погоде в Одессе радовались только школьники, потому что занятия в школах отменили. Что касается обледенения-рекордсмена в истории Одессы, то оно было зарегистрировано в пгт Затишье — наледь на проводах достигала 207 миллиметров.

Впрочем, зимние штормы терзали Одессу и почти столетие назад. Газета «Вечерние известия» 18 января 1927 года писала, что более двух недель в море свирепствует страшный шторм, который вызвал много разрушений в порту. Сила его достигала девяти баллов. А началось все с волнения на море, которое разыгралось незадолго до новогодних праздников. Надежды одесситов на то, что оно вот-вот закончится, не оправдались, стихия становилась только сильнее. В разгар шторма высота волн порой достигала 10 метров, а сила ветра приближалась к 30 метрам в секунду. После того, как шторм стих, в порту обнаружили много разрушений. Сильно пострадали обледеневшие дубки и парусники, которые находились в Арбузной гавани, одно из судов затонуло. Более трех дней у портовых властей не было сообщения с Воронцовским маяком, так как через мол все время перекатывались огромные волны.

Гроза со снегом

27 декабря 2014 года в Одессе прошла снежная гроза. Это редкое атмосферное явление, которое вызывается столкновением холодных и теплых масс воздуха. В наших краях его можно увидеть раз в несколько лет.

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