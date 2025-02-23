Прогноз погоды в Одессе на 24 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-7°C, днем 0-2°C тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 24 февраля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С, местами до 13°С мороза, днем от 2°C мороза до 3°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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