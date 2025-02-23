Центр Одессы в январе

Прогноз погоды в Одессе на 24 февраля

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По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7°C, днем 0-2°C тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 24 февраля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°С, местами до 13°С мороза, днем от 2°C мороза до 3°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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