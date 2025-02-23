Прогноз погоди в Одесі на 24 лютого
За інформацією Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 0-2°C тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 24 лютого
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С, місцями до 13°С морозу, вдень від 2°C морозу до 3°C тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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