Погода в Одессе: какой будет среда 10 ноября

Завтра, в среду, 10 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области существенно похолодает, а ночью синоптики даже прогнозируют заморозки.

Погода в Одессе: осадков не предвидится

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 10 ноября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она поднимется до 5-7 градусов выше нуля.

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Погода в Одесской области: облачно с прояснениями

В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до 4 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, какой будет погода в Одессе на этой неделе.