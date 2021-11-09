Погода в Одессе: какой будет среда 10 ноября

Завтра, в среду, 10 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области существенно похолодает, а ночью синоптики даже прогнозируют заморозки.
Погода в Одессе: осадков не предвидится
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 10 ноября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она поднимется до 5-7 градусов выше нуля.
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Погода в Одесской области: облачно с прояснениями
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью опустится до 4 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, какой будет погода в Одессе на этой неделе.