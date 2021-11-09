Завтра в Одессе похолодает

Уже ближайшей ночью, 10 ноября 2021 г город ждут ночные заморозки до -1°C

Прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Днем, 10 ноября, дневная температура составит +5-7 градусов тепла.

Ночь с 10 на 11 октября будет еще более холодной: до — 4°C мороза. Днем температура останется в пределах +5-7°C.

Потепления стоит ждать с 12 ноября. Днем температура поднимется до +12, ночные заморозки прекратятся.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, какой будет погода в Одессе на этой неделе.