Погода в Одессе: каким обещает быть второй день февраля

Завтра, 2 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Возможны осадки. А вот сильных морозов не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 2 февраля

В среду, 2 февраля, в Одессе ожидается облачная погода, но возможны и прояснения. Ночью небольшие осадки, гололедица. Днем без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

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Погода в Одесской области 2 февраля

В Одесской области 2 февраля прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные, гололед, гололедица. Днем небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью местами гололедица. Видимость хорошая.

Напомним, ранее облавтодор предупредил об ухудшении погодных условий в Одесской области. Сообщалось, что с 21:00 вечера 1 февраля и ночью в северной и центральной частях области ожидается снег, а температура воздуха опустится до 1-3 градусов мороза.

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