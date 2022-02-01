Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области может снова выпасть снег – обеспечат ли проезд на трассах?

В Одесской области может снова выпасть снег – обеспечат ли проезд на трассах?

Сегодня вечером, 1 февраля 2022 года, на территории Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей с 21:00 вечера 1 февраля и ночью в северной и центральной частях области ожидается снег, а температура воздуха опустится до 1-3 градусов мороза.

Рецепты

При этом, как заверили в Службе автодорог Одесской области, подрядные организации к ухудшению погодных условий готовы.

«На дежурстве находятся 113 единиц спецтехники. Аналитическо-мониторинговый центр при Службе автомобильных дорог в Одесской области работает в круглосуточном режиме»,

– сообщают в облавтодоре.

Также в ведомстве предупреждают: в случае возникновения сложностей на дороге, можно обратиться на круглосуточную горячую линию автодора по телефону: +380(67) 575-68-86.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на день 1 февраля в Одессе и Одесской области умеренно теплую погоду и дождь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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