Погода в Одессе: что обещают синоптики на 18 декабря

Завтра, в среду, 18 декабря 2024 года в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, а северо-западный ветер будет дуть с силой 9-14 м/с.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 18 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С выше нуля, днем воздух прогреется до 9-11°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 18 декабря
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Анны Баратынской