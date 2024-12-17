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Погода в Одесі: що обіцяють синоптики на 18 грудня

Погода в Одесі: що обіцяють синоптики на 18 грудня

Завтра, в середу, 18 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями, а північно-західний вітер дме з силою 9-14 м/с.

Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 18 грудня

В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С вище за нуль, вдень повітря прогріється до 9-11°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 18 грудня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції: На новорічні свята з Одеси призначено додаткові поїзди.

Фото Анни Баратинської

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