Погода в Одесі: що обіцяють синоптики на 18 грудня

Завтра, в середу, 18 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями, а північно-західний вітер дме з силою 9-14 м/с.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 18 грудня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С вище за нуль, вдень повітря прогріється до 9-11°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 18 грудня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Анни Баратинської