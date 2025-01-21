Прогноз погоды в Одессе на 22 января
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 22 января
По Одесской области завтра облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман, на севере слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С пороза до 4°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.
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Фото Марии Котовой