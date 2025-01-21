Центр Одессы в январе, украшенное дерево

Прогноз погоды в Одессе на 22 января

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По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 22 января

По Одесской области завтра облачно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром местами туман, на севере слабый гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С пороза до 4°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.

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Фото Марии Котовой

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