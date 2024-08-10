Погода в Одесі: чи буде дощовою неділя 11 серпня

У неділю, 11 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до 31-33°С.
Прогноз погоди в Одесі на 11 серпня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 29-31°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 серпня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень вона підніметься до 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі та області очікується гроза, у зв’язку з чим було оголошено штормове попередження.
Фото Марії Котової