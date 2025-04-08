Фото дня в Одессе: апрельский дождь

Прогноз погоды в Одессе на 9 апреля

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки.

Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 9 апреля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, местами 1-3°С тепла, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Апрель по-одесски: военно-цветущий калейдоскоп (фоторепортаж).

Фото Марии Котовой

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