Прогноз погоды в Одессе на 9 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки.
Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 9 апреля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, местами 1-3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой