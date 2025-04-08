Фото дня в Одессе: апрельский дождь

Прогноз погоди в Одесі на 9 квітня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вранці та вдень невеликі опади.

Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 9 квітня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади.

Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, місцями 1-3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

Вибір редакції: Квітень по-одеськи: військово-квітучий калейдоскоп (фоторепортаж).

Фото Марії Котової

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