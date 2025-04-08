Прогноз погоди в Одесі на 9 квітня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вранці та вдень невеликі опади.
Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 9 квітня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади.
Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, місцями 1-3°С тепла, вдень 5-10°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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Фото Марії Котової