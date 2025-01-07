Уютные вечера с книгой и интересные встречи: куда пойти в Одессе 7 — 9 января

Погружаемся в новый 2025 год не только с его будничными делами но и культурными событиями, к которым мы уже привыкли и ждали их возвращения. Большинство событий состоится в четверг, поэтому смотрите внимательно, чтобы не перепутать, куда вам надо.
В среду вы сможете ближе познакомиться с фигурой Леси Украинки. В четверг, в Художественном музее состоится дискуссия о нашем прошлом и деколонизационных процессах, а в библиотеке Грушевского — встреча, посвященная Василию Симоненко. Время двигаться!
Что: Сказочные герои литературных городов ЮНЕСКО
Где: Королёва, 71-1, Библиотека 45
Когда: 7 января, 15:00
Что: Леся Украинка. Выбор личности
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 8 января, 18:30
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Что: Вечер книги «Война с саламандрами»
Где: Французский бульвар, 11-а
Когда: 9 января, 15:00
Что: Лекция «Василий Симоненко: «Можно жить, а можно существовать»»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 9 января, 16:30
Что: Прошлое как вызов. Прошлое как ресурс. Дискуссия
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 9 января, 16:30
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