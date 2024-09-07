Погода в Одессе 8 сентября: еще летняя или уже осенняя?

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 26-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 8 сентября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 сентября
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой