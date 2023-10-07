Погода в Одессе 8 октября: быть дождю?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно и дождливо.

Прогноз погоды в Одессе на 8 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.

В то же время напомним, что, по прогнозам, с завтрашнего дня в Одессе сильно похолодает: дневная температура воздуха может упасть с 24°С тепла до +10°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 октября

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С, на севере 15-17°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой