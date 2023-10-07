Погода в Одесі 8 жовтня: бути дощу?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 8 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно та дощово.

Прогноз погоди в Одесі на 8 жовтня

В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, вдень північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°С.

В той же час нагадаємо, що, за прогнозами, з завтрашнього дня в Одесі сильно похолодає: денна температура повітря може впасти з 24°С тепла до +10°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 8 жовтня

На Одещині хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С, на півночi 15-17°С.

На автошляхах області видимість добра.

Фото Марії Котової