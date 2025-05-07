У моря в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 8 мая

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По прогнозам, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем она поднимется до 16-18°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 8 мая

По Одесской области в четверг, 8 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Декоммунизация продолжается: семь сел Одесской области получат новые названия.

Автор фото: Вадим Мемрук

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