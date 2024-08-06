Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 7 августа: так быть ли грозе?

Погода в Одессе 7 августа: так быть ли грозе?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 7 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области будет тепло и без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 29-31°С.

Прогноз погоды в Одессе на 7 августа

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 августа

По Одесской области на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, ранее в Одессе и области объявляли штормовое предупреждение: ожидался дождь с грозой и сильный ветер.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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