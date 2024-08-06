Погода в Одессе 7 августа: так быть ли грозе?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 7 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области будет тепло и без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 29-31°С.
Прогноз погоды в Одессе на 7 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 августа
По Одесской области на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, ранее в Одессе и области объявляли штормовое предупреждение: ожидался дождь с грозой и сильный ветер.
Фото Марии Котовой