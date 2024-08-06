Погода в Одесі 7 серпня: так чи бути грозі?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 7 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде тепло і без істотних опадів. Повітря вдень прогріється до 29-31°С.
Прогноз погоди в Одесі на 7 серпня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 27-29°С.
Температура морської води 17-18°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 серпня
По Одеській області на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 26-31°С.
На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, раніше в Одесі та області оголошували штормове попередження: ждался дощ із грозою і сильний вітер.
Фото Марії Котової