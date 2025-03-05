Как сообщили в полиции Одесской области, на днях правоохранители обнаружили видео с инцидентом во время мониторинга социальных сетей.

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Полицейские установили личность экстремала. Им Оказался 40-летний житель города Черноморск. Когда квадроцикл стал проваливаться под лед, он и его дети 8-ми и 10-ти лет успели отскочить и удержаться на льду.

Ювенальные полицейские составили в отношении мужчины протокол за уклонение родителей от родительских обязанностей по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины Материалы уже направлены в суд.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в сумме 1700 гривен.

Кроме того, в патрульной полиции за неправомерное вождение на мужчину наложили штраф в размере 3400 гривен.

Напомним, 15 февраля 2025 года на ставке в с. Корсунцы произошла трагедия — под лед провалились и утонули три подростка.

В течение всей зимы и в первые дни марта на водоемах Украины погибло 126 человек, в том числе 8 детей. Только в феврале погиб 51 человек, из них 6 — дети. Об этой ужасной статистике рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.