Погода в Одессе 5 сентября: начала ли осень вступать в свои права?

В Одессе и области завтра, 5 сентября, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение дня ожидается переменная облачность. Существенные осадки синоптики не прогнозируют. В области ночью возможны порывы ветра до 17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе 5 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Ночью 18-20°C, днем 27-29°C.
Температура морской воды 24-25°C.
Прогноз погоды в Одесской области 5 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Ночью 15-20°C, днем 25-30°C.
На дорогах области видимость хорошая.